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Стародубцев Дорофей Васильев

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Стародубцев Василий Никонаев

Мать: ?

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Арина Петрова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Стародубцева) Аксинья Дорофеева

Мать ребёнка: Стародубцева Арина Петрова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стародубцев Алексей Дорофеев

Мать ребёнка: Стародубцева Арина Петрова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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