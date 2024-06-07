Стародубцев Дорофей Васильев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Стародубцев Василий Никонаев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Стародубцева) Аксинья Дорофеева
Мать ребёнка: Стародубцева Арина Петрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стародубцев Алексей Дорофеев
Мать ребёнка: Стародубцева Арина Петрова
Смерть
Неизвестно