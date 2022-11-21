Харченко Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Мария Васильевна

Место жительства
1903 ст.
Ромны, Сумська область
Козак города Ромны Полтавской губернии
Рождение ребёнка
28.01.1903 ст.

Сын: Харченко Павел Николаевич

Мать ребёнка: Харченко Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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