Харченко Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1903 ст.
Ромны, Сумська область
Козак города Ромны Полтавской губернии
Рождение ребёнка
28.01.1903 ст.
Сын: Харченко Павел Николаевич
Мать ребёнка: Харченко Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно