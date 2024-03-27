Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1864

Сын: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович

Рождение
?.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Исай Велвелевич

Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Ион Велвелевич

Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егер (Боксер) Фрада Велвелевна

Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович

Бракосочетание
15.06.1915

Муж: Боксер Велвель Вульфович

Супруг(-а): Шейна-Хая Нохимовна Боксер (Бибельникова)
Смерть
Неизвестно

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