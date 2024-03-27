Боксер (Бибельникова) Шейна-Хая Нохимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1864
Сын: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович
Рождение
?.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич
Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егер (Боксер) Фрада Велвелевна
Отец ребёнка: Боксер Велвель Вульфович
Бракосочетание
15.06.1915
Супруг(-а): Шейна-Хая Нохимовна Боксер (Бибельникова)
Смерть
Неизвестно