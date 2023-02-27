Рогозин Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

1649 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Рагозин Даниил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Рогозин Селифонт

Мать ребёнка: (Рогозина) Ксенья

Рождение ребёнка
1717

Сын: Рагозин Тимофей

Мать ребёнка: (Рогозина) Ксенья

Смерть
1765

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