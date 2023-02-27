Рогозин Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Рагозин Даниил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1708
Сын: Рогозин Селифонт
Мать ребёнка: (Рогозина) Ксенья
Рождение ребёнка
1717
Сын: Рагозин Тимофей
Мать ребёнка: (Рогозина) Ксенья
Смерть
1765