Пирожникова (Матюшина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожникова (Матюшина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1959

Отец: Матюшин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1980

Дочь: Иванова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Пирожников Александр Викторович

Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ли Мия Александровна

Отец ребёнка: Пирожников Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожников Роман Александрович

Отец ребёнка: Пирожников Александр Викторович

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