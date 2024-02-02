Пирожникова (Матюшина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1959
Отец: Матюшин Иван
Рождение ребёнка
29.10.1980
Дочь: Иванова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Пирожников Александр Викторович
Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Мия Александровна
Отец ребёнка: Пирожников Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожников Роман Александрович
Отец ребёнка: Пирожников Александр Викторович