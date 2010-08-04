Еськова (Тумысова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1933
Дата смерти04.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
09.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еськов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
24.04.1962
Отец ребёнка: Еськов Павел Григорьевич
Смерть
04.08.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно