Еськова (Тумысова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еськова (Тумысова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Астрадамовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.07.1933

Дата смерти

04.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933

Отец: Тумысов Василий Никитич

Мать: Тумысова (Авдеева) Александра Михайловна

Астрадамовка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1957

Муж: Еськов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
09.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еськов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
24.04.1962

Сын: Еськов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Еськов Павел Григорьевич

Смерть
04.08.2010
Карсун, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Карсун, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

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