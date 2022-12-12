Беляева (Грацинская) Ироида Васильевна
Место рожденияВУ Введенской церкви что в Ракулеве
Дата рождения1819
Дата смертиОколо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
ВУ Введенской церкви что в Ракулеве
Бракосочетание
Около 1845
дер.Рогулево, Волгодская область
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Беляева Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич
дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич
дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Беляев Аполлинарий Сергеевич
Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1860
Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич
дер.Рогулево, Вологодская область
Смерть
Около 1872
ВУ Введенской церкви что в Ракулеве