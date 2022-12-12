Беляева (Грацинская) Ироида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Грацинская) Ироида Васильевна

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Место рождения

ВУ Введенской церкви что в Ракулеве

Дата рождения

1819

Дата смерти

Около 1872

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

ВУ Введенской церкви что в Ракулеве
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Беляев Сергей Васильевич

дер.Рогулево, Волгодская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Беляева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич

дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Беляев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич

дер.Рогулево, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Беляев Аполлинарий Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Беляев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич

дер.Рогулево, Вологодская область
Смерть
Около 1872
ВУ Введенской церкви что в Ракулеве
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