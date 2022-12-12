Абрамов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Василий

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Место рождения

дер.Гремучий Ключ Восточ-Казахстанской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Гремучий Ключ Восточ-Казахстанской обл.
Смерть
Около 1942
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Погиб в боях под Белгородом вместе с полевой кухней попав под бомбежку немцев.
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