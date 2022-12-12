Абрамов Василий
Место рождениядер.Гремучий Ключ Восточ-Казахстанской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Гремучий Ключ Восточ-Казахстанской обл.
Смерть
Около 1942
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Погиб в боях под Белгородом вместе с полевой кухней попав под бомбежку немцев.