Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна

Место рождения

Витебская губерния, Полоцкий уезд, Бононская волость

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первиненко Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Первиненко Спиридон Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Первиненко Никифор Спиридонович

Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.07.1920

Сын: Первиненко Никанор Спиридонович

Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Первиненко Георгий Спиридонович

Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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