Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна
Место рожденияВитебская губерния, Полоцкий уезд, Бононская волость
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первиненко Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Первиненко Никифор Спиридонович
Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
26.07.1920
Сын: Первиненко Никанор Спиридонович
Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Первиненко Георгий Спиридонович
Отец ребёнка: Первиненко Спиридон Антонович
Смерть
Неизвестно