Ямалетдинова (Тухватуллина) Аниса Насибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1934
Дата смерти04.04.2023
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1934
Рождение ребёнка
17.03.1961
Сын: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович
Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хисамова Фанзиля Сайфулловна
Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалетдинов Фанис Сайфуллович
Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалетдинов Салих Сайфуллович
Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинзина Фаниля Сайфулловна
Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2023