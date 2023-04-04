Ямалетдинова (Тухватуллина) Аниса Насибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалетдинова (Тухватуллина) Аниса Насибулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1934

Дата смерти

04.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1934

Отец: Тухватуллин Насибулла Закирович

Мать: Тухватуллина Хатима Фазлиахметовна

Рождение ребёнка
17.03.1961

Сын: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович

Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хисамова Фанзиля Сайфулловна

Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалетдинов Фанис Сайфуллович

Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалетдинов Салих Сайфуллович

Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинзина Фаниля Сайфулловна

Отец ребёнка: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Смерть
04.04.2023
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