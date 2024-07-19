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Пырышев Василий Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пырышев Корнилий Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1900 ст.

Жена: Пырышева Агрипина Илларионовна

Ректы, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1901

Дочь: Пырышева Ульяния Васильевна

Мать ребёнка: Пырышева Агрипина Илларионовна

Рождение ребёнка
24.09.1903

Дочь: Пырышева Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Пырышева Агрипина Илларионовна

Рождение ребёнка
13.11.1905

Сын: Пырышев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Пырышева Агрипина Илларионовна

Рождение ребёнка
27.04.1908

Дочь: Пырышева Евфросиния Васильевна

Мать ребёнка: Пырышева Агрипина Илларионовна

Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Пырышева Васса Васильевна

Мать ребёнка: Пырышева Агрипина Илларионовна

Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Пырышева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пырышева Агрипина Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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