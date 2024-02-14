Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тазитдинов Насретдин

Рождение ребёнка
1841

Сын: Насретдинов Мухаметша

Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Насетдинов Куриангали

Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин

Рождение ребёнка
1845

Сын: Насретдинов Нургали

Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин

Рождение ребёнка
1855

Сын: Насретдинов Мухаммедхази

Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин

Смерть
Неизвестно

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