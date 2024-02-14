Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тазитдинов Насретдин
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин
Рождение ребёнка
1845
Сын: Насретдинов Нургали
Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Тазитдинов Насретдин
Смерть
Неизвестно