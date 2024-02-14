Абдулла
Место рожденияБольшие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагил Абдуллов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мухтар Абдуллов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно