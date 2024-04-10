Ялычкин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1931
Дата смерти16.10.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1956
Дочь: Ялочкина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Ялочкина (Горьковец) Раиса Алексеевна
Смерть
16.10.1983
Рождение ребёнка
11.02.9162
Дочь: Зайцева (Ялычкина) Лариса Алеексеевна
Мать ребёнка: Ялычкина (Буркова) Надежда Прокопьевна