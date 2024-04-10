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Ялычкин Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1931

Дата смерти

16.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931

Отец: Ялочкин Григорий Алексеевич

Мать: Ялочкина (Дарюхина) Агриппина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ялочкина (Горьковец) Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ялычкина (Буркова) Надежда Прокопьевна

Рождение ребёнка
20.03.1956

Дочь: Ялочкина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Ялочкина (Горьковец) Раиса Алексеевна

Смерть
16.10.1983
Рождение ребёнка
11.02.9162

Дочь: Зайцева (Ялычкина) Лариса Алеексеевна

Мать ребёнка: Ялычкина (Буркова) Надежда Прокопьевна

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