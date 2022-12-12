Гусев Федот Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Гусев Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Гусев Илья Федотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Гусев Егор Федотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Гусев Варфоломей Федотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Гусев Иван Федотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Гусев Петр Федотович
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1910