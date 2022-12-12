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Гусев Федот Григорьевич

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Место рождения

Гранки, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Отец

До 1815 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Гусев Григорий

Мать: ?

Гранки, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Гусев Игнат Федотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Гусев Илья Федотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Гусев Устин Федотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Гусев Егор Федотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Гусев Варфоломей Федотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Гусев Иван Федотович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Гусев Петр Федотович

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1910
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