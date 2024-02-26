Василий Петров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Петров (Ич)

Василий Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Петр Григорьев (Ич)

Мать: Ульяна Анисимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
01.06.1870 ст.

Жена: Прасковья Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
10.07.1872 ст.

Сын: Владимир Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
23.09.1873 ст.

Дочь: Надежда Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Степанова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.