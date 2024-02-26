Василий Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Петр Григорьев (Ич)
Мать: Ульяна Анисимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
01.06.1870 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1872 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
23.09.1873 ст.
Дочь: Надежда Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Степанова (Вна)
Смерть
Неизвестно