Перфильев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1796
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перфильев Василий Васильевич
Мать: Перфильева Ольга
Рождение ребёнка
1765
Сын: Перфильев Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Перфильева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Перфильева Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Перфильева Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1796