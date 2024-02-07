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Перфильев Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфильев Василий Васильевич

Мать: Перфильева Ольга

Рождение ребёнка
1765

Сын: Перфильев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Перфильева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Перфильева Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Перфильева Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Александра Андреевна

Смерть
1796
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