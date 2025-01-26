Анискина (Осипова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
Дата смерти26.01.2025
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анискин Алексей
Рождение ребёнка
07.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анискин Алексей
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анискин Алексей
Смерть
26.01.2025