Анискина (Осипова) Мария Михайловна Около 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анискина (Осипова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

26.01.2025

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Гоборов Михаил Малахович

Мать: Осипова Ефросинья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анискин Алексей

Рождение ребёнка
07.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анискин Алексей

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анискин Алексей

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.01.2025

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