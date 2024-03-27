Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.07.1898
Дата смерти15.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1898
Отец: Банков Борис Самойлович
Мать: Банкова Бася Матвеевна
Россия
Рождение ребёнка
13.06.1922
Дочь: Шипунова Ревекка
Отец ребёнка: Басович Леонтий
Чукой, Забайкалье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басович Матвей
Отец ребёнка: Басович Леонтий
Чукой забайкалье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басович Леонтий
Смерть
15.10.1977
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область