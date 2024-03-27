Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.07.1898

Дата смерти

15.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1898

Отец: Банков Борис Самойлович

Мать: Банкова Бася Матвеевна

Россия
Рождение ребёнка
13.06.1922

Дочь: Шипунова Ревекка

Отец ребёнка: Басович Леонтий

Чукой, Забайкалье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басович Матвей

Отец ребёнка: Басович Леонтий

Чукой забайкалье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басович Леонтий

Смерть
15.10.1977
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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