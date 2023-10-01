Власов Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Власов Влас Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1919
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1930
Дочь: Власова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно