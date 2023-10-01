Власов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Алексей

Власов Алексей

Место рождения

Буданово, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Власов Влас Власович

Мать: не указана

Буданово, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1919

Сын: Власов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Буданово, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Власов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1930

Дочь: Власова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Буданово, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.