Папанов Николай Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Папанов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Папанова Василиса (Васса) Ефимовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Папанов Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Папанова Василиса (Васса) Ефимовна
Смерть
Неизвестно