Папанов Николай Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папанов Николай Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Папанов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Папанова Василиса (Васса) Ефимовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Папанов Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Папанова Василиса (Васса) Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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