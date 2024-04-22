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Колосов Флегонт Кузьмич

Место рождения

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Колосов Кузьма Максимович

Мать: Колосова Анна Ивановна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Флегонтовна

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Флегонтовна

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Колосов Виталий Флегонтович

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Минодора (Митодора) Флегонтовна

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Колосов Иннокентий Флегонтович

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Клавдия Флегонтова

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Феоктиста Флегонтовна

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Елизавета Флегонтовна

Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Олимпиада Григорьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Ентальской Ильинской церкви
Смерть
Неизвестно
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