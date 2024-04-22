Колосов Флегонт Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Колосов Кузьма Максимович
Мать: Колосова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пелагея Флегонтовна
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Флегонтовна
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колосов Виталий Флегонтович
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Минодора (Митодора) Флегонтовна
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колосов Иннокентий Флегонтович
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Клавдия Флегонтова
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Феоктиста Флегонтовна
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Елизавета Флегонтовна
Мать ребёнка: Колосова Олимпиада Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Ентальской Ильинской церкви
Смерть
Неизвестно