Морова Овсянникова Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моров Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчевская Морова Лидия Анатольевна
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
22.12.1940
Дочь: Перевозкина (Морова) Нелли Анатольевна
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
30.03.1943
Дочь: Сизенова Морва Генериетта Анатольевна
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Смерть
14.02.1999