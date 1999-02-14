Морова Овсянникова Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морова Овсянникова Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчевская Морова Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
22.12.1940

Дочь: Перевозкина (Морова) Нелли Анатольевна

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
30.03.1943

Дочь: Сизенова Морва Генериетта Анатольевна

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Смерть
14.02.1999

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