Банных Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Банных Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Банных Иван Максимович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Банных Мария Ивановна
Отец ребёнка: Банных Иван Максимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Банных Иван Максимович
Смерть
Неизвестно