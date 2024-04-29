Банных Ксения Васильевна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банных Иван Максимович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Банных Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Банных Иван Максимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Банных Мария Ивановна

Отец ребёнка: Банных Иван Максимович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Банных Василий Иванович

Отец ребёнка: Банных Иван Максимович

Смерть
Неизвестно

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