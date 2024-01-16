Голубева Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
14.09.1903
Запись в метрической книге церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове (л.1-318) ЦГИА СПБ фонд 19, опись 127, дело 1416
Рождение ребёнка
11.04.1908
Сын: Голубев Александр Петрович
Отец ребёнка: Голубев Петр Петрович
Запись в метрической книге церкви Св.Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе Шлиссельбурского тракта (л.1-149) ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2130
Смерть
Неизвестно