Голубева Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.09.1903

Муж: Голубев Петр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Запись в метрической книге церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове (л.1-318) ЦГИА СПБ фонд 19, опись 127, дело 1416
Рождение ребёнка
11.04.1908

Сын: Голубев Александр Петрович

Отец ребёнка: Голубев Петр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Запись в метрической книге церкви Св.Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе Шлиссельбурского тракта (л.1-149) ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2130
Смерть
Неизвестно
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