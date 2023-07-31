(Прокопчук) Анна Игнатьевна
Место рожденияс.Славов,Волынская губ.,Российская империя,1795 - 1922г.
Дата рождения20.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дурицкая) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурицкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович
Рождение ребёнка
Между 1911 и 1912
Дочь: (Дурицкая) Полина Николаевна
Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: (Дурицкая) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Дурицкая) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович
Рождение ребёнка
24.01.1927
Дочь: (Кириченко) София Михайловна
Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович
Смерть
Неизвестно