(Прокопчук) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прокопчук) Анна Игнатьевна

(Прокопчук) Анна Игнатьевна

Место рождения

с.Славов,Волынская губ.,Российская империя,1795 - 1922г.

Дата рождения

20.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1892

Отец: Прокопчук Игнатий Космин

Мать: Акелина-Евдокия Тарасиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дурицкая) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурицкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович

Рождение ребёнка
Между 1911 и 1912

Дочь: (Дурицкая) Полина Николаевна

Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович

Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: (Дурицкая) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Дурицкая) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович

Рождение ребёнка
24.01.1927

Дочь: (Кириченко) София Михайловна

Отец ребёнка: Дурицкий Николай Киприанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.