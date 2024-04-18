Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1931
Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
10.11.1936
Сын: Сидоров Александр Петрович
Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
10.06.1939
Дочь: Павловская Медведева (Сидорова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
27.07.1946
Дочь: Бахур (Сидорова) Юлия Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
15.09.1949
Дочь: Иванова (Сидорова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Смерть
1977