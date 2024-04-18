Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

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Место рождения

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1931

Сын: Сидоров Николай Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1934

Сын: Сидоров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1936

Сын: Сидоров Александр Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1939

Дочь: Павловская Медведева (Сидорова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Сидоров Василий Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1946

Дочь: Бахур (Сидорова) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1949

Дочь: Иванова (Сидорова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
1977

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