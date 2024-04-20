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Труненкова Домна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

01.09.1891

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1868

Муж: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.02.1868

Сын: Труненков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Труненков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.05.1872

Сын: Труненков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.07.1873

Дочь: (Труненкова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.05.1875

Сын: Труненков Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Труненков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Сын: Труненков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.02.1879

Дочь: (Труненкова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.01.1882

Дочь: (Труненкова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.07.1883

Дочь: (Труненкова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.07.1883

Сын: Труненков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.07.1885

Сын: Труненков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич

Смерть
01.09.1891
Причина смерти: от чахотки

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