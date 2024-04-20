Труненкова Домна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти01.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Труненков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Сын: Труненков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Сын: Труненков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Сын: Труненков Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Сын: Труненков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Сын: Труненков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Сын: Труненков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич
Сын: Труненков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Труненков Сергей Тимофеевич