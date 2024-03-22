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Потапова Евдокия Ивановна

Место рождения

Гавриково, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Михайлович

Мать: не указана

Гавриково, Чехов, Московская область
Бракосочетание
27.10.1882

Муж: Потапов Василий Дмитриевич

Троицкое, Чехов, Московская область
венчание в Троицкой церкви
Рождение ребёнка
27.02.1885

Дочь: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна

Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1900

Дочь: Петухова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич

Антропово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич

Антропово, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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