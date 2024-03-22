Потапова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Михайлович
Бракосочетание
27.10.1882
Троицкое, Чехов, Московская область
венчание в Троицкой церкви
Рождение ребёнка
27.02.1885
Дочь: Долгова Евдокия (Дуня) Васильевна
Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.07.1888
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1900
Дочь: Петухова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Потапов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно