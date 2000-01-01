Двойнишникова Екатерина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова Екатерина Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1909 или 1911

Дата смерти

С 1950 по 1969

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1909 или 1911

Отец: Беспятых Тит Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
До 1934

Муж: Двойнишников Василий Филиппович

Смерть
С 1950 по 1969
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