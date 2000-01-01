Двойнишникова Екатерина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1909 или 1911
Дата смертиС 1950 по 1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1909 или 1911
Отец: Беспятых Тит Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Двойнишников Василий Филиппович
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
До 1934
Смерть
С 1950 по 1969