Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1689
Дата смертиМежду 1730 и 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689
Рождение ребёнка
Между 1693 и 1705
Сын: Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
Между 1703 и 1710
Сын: Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Лукинична
Бракосочетание
До 1703
Жена: Евдокия Лукинична
Бракосочетание
Между 1722 и 1729
Смерть
Между 1730 и 1741