Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Тимофеевич

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1689

Дата смерти

Между 1730 и 1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1689 г.р.
До 1713 г.р.

Дети

Между 1693 и 1705 г.р.
Между 1703 и 1710 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1693 и 1705

Сын: Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Лукинична

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1703 и 1710

Сын: Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Лукинична

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1703

Жена: Евдокия Лукинична

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1722 и 1729

Жена: Василиса (Васса) Ивановна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1730 и 1741
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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