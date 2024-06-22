Колпаков (Гилева) Анисья Козмина
Место рожденияд. Ятыш, Осинский уезд
Дата рождения27.12.1853
Дата смерти09.05.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ятыш, Осинский уезд
Крещение
28.12.1853
Бракосочетание
11.07.1871
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
26.07.1873
Дочь: (Колпакова) Соломония Ильина
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
?.02.1875
Сын: Колпаков Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
25.08.1876
Сын: Колпаков Семен Ильин
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
09.01.1879
Дочь: Усанин (Колпакова) Татиана Ильина
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
18.02.1881
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
30.09.1882
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
14.11.1883
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
02.07.1886
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
28.10.1890
Дочь: Сухов (Колпакова) Анна Ильина
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
10.02.1892
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Рождение ребёнка
24.08.1893
Дочь: (Колпакова) Марфа Ильина
Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов
Смерть
09.05.1898
Похороны
11.05.1898