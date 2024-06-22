Колпаков (Гилева) Анисья Козмина 27.12.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Место рождения

д. Ятыш, Осинский уезд

Дата рождения

27.12.1853

Дата смерти

09.05.1898

Пол

Женский

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ятыш, Осинский уезд
Крещение
28.12.1853
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
11.07.1871

Муж: Колпаков Илья Романов

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Колпаков Трофим Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Рождение ребёнка
26.07.1873

Дочь: (Колпакова) Соломония Ильина

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1875

Сын: Колпаков Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1876

Сын: Колпаков Семен Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1879

Дочь: Усанин (Колпакова) Татиана Ильина

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Колпаков Феодот Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1882

Сын: Колпаков Сергий Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1883

Сын: Колпаков Григорий Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1886

Сын: Колпаков Василий Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Колпаков Александр Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1890

Дочь: Сухов (Колпакова) Анна Ильина

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Колпаков Феодор Ильин

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1893

Дочь: (Колпакова) Марфа Ильина

Отец ребёнка: Колпаков Илья Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
09.05.1898
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
11.05.1898
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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