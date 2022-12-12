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Угрюмов Григорий Иванович

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Угрюмов Иван Гаврилович

Мать: Угрюмова Анна Трофимовна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
1846

Жена: Угрюмова Пелагея Игнатьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Уткина Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Угрюмова Пелагея Игнатьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
24.02.1861 ст.

Жена: Угрюмова Прасковья Васильевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Уткина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Угрюмова Прасковья Васильевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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