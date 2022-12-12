Угрюмов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Угрюмов Иван Гаврилович
Мать: Угрюмова Анна Трофимовна
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Уткина Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Угрюмова Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
24.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Уткина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Угрюмова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно