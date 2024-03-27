Боряк (Глагола) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боряк (Глагола) Александра Ивановна

Место рождения

россия

Дата рождения

01.09.1927

Дата смерти

?.04.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927

Отец: Глагола Иван

Мать: Глагола Анна

россия
Рождение ребёнка
17.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боряк Владимир Трофимович

г. Хабаровск
Смерть
?.04.1984
Россия, Краснодарский кр., г. Тимашевск
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