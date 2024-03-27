Боряк (Глагола) Александра Ивановна
Место рожденияроссия
Дата рождения01.09.1927
Дата смерти?.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927
Отец: Глагола Иван
Мать: Глагола Анна
россия
Рождение ребёнка
17.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боряк Владимир Трофимович
г. Хабаровск
Смерть
?.04.1984
Россия, Краснодарский кр., г. Тимашевск