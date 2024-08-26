Смирнова Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Агафья Иванова

Смирнова Агафья Иванова

Место рождения

Кусакино, Московская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.04.1904

Муж: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
1910

Сын: Смирнов Сергей Терентьев

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: (Смирнова) Елисавета Терентьевна

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
11.10.1912

Дочь: (Смирнова) Зинаида Терентьевна

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Смирнов Василий Терентьев

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
03.03.1916

Сын: Смирнов Константин Терентьев

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Смирнова) Антонина Терентьевна

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
17.11.1922

Сын: Смирнов Михаил Терентьев

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Рождение ребёнка
04.05.1925

Дочь: (Смирнова) Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.