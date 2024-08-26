Смирнова Агафья Иванова
Место рожденияКусакино, Московская область
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.04.1904
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: (Смирнова) Елисавета Терентьевна
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Рождение ребёнка
11.10.1912
Дочь: (Смирнова) Зинаида Терентьевна
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Рождение ребёнка
19.01.1914
Сын: Смирнов Василий Терентьев
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Рождение ребёнка
03.03.1916
Сын: Смирнов Константин Терентьев
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Смирнова) Антонина Терентьевна
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Рождение ребёнка
17.11.1922
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Рождение ребёнка
04.05.1925
Дочь: (Смирнова) Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Смирнов Терентий Филимонов
Смерть
Неизвестно