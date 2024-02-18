Казимова (Крюкова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1993
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.10.2014
Сын: Казимов Данила Эдуардович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.06.2017
Сын: Казимов Дмитрий Эдуардович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.2022
Сын: Казимов Алексей Эдуардович
Отец ребёнка: не указан