Казимова (Крюкова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казимова (Крюкова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

16.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1993

Отец: не указан

Мать: Крюкова (Клачкова) Ирина Владимировна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.2014

Сын: Казимов Данила Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.2017

Сын: Казимов Дмитрий Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.2022

Сын: Казимов Алексей Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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