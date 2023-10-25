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Подоров Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Подоров Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Подоров Пантелей Иванович

Мать ребёнка: Подорова Ефимья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Подорова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Подорова Ефимья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Подоров Федор Иванович

Мать ребёнка: Подорова Ефимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подорова Ефимья

Смерть
1817
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