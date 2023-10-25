Подоров Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Подоров Сергей
Рождение ребёнка
1811
Сын: Подоров Пантелей Иванович
Мать ребёнка: Подорова Ефимья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Подорова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Подорова Ефимья
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Подорова Ефимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подорова Ефимья
Смерть
1817