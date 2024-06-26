Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.07.1863 ст.

Дата смерти

26.02.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1863 ст.

Отец: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мать: Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1886 ст.

Муж: Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Витковский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
06.10.1893

Сын: Витковский Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Витковская Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Смерть
26.02.1908
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки

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