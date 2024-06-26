Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА
Место рождения
Дата рождения25.07.1863 ст.
Дата смерти26.02.1908
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1863 ст.
Бракосочетание
06.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1888
Сын: Витковский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
Рождение ребёнка
06.10.1893
Сын: Витковский Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Витковская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Витковский МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
Смерть
26.02.1908
от чахотки