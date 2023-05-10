Землянов Роман Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.2003
Дочь: Землянова Карина Романовна
Мать ребёнка: Землянова Любовь
Рождение ребёнка
25.08.2006
Дочь: Землянова Ангелина Романовна
Мать ребёнка: Землянова Любовь
Рождение ребёнка
31.08.2015
Дочь: Землянова Ульяна Романовна
Мать ребёнка: Землянова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землянова Любовь