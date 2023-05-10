Землянов Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянов Роман Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.2003

Дочь: Землянова Карина Романовна

Мать ребёнка: Землянова Любовь

Рождение ребёнка
25.08.2006

Дочь: Землянова Ангелина Романовна

Мать ребёнка: Землянова Любовь

Рождение ребёнка
31.08.2015

Дочь: Землянова Ульяна Романовна

Мать ребёнка: Землянова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянова Любовь

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