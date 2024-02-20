Мамсурова (Жантиева) Хаджихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Жантиева) Хаджихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мамсуров Боруко

Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мамсуров Мамсур

Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Кази

Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Сико Кундуевич

Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамсуров Ганиж

Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Кунду Каншаович

Смерть
Неизвестно
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