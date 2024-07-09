Шестов Иван Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШестов Иван Алексеевич

Шестов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестов Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шестова Шубина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестов Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Шестова Шубина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестов Илларион Иванович

Мать ребёнка: Шестова Шубина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шестова Шубина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
01.11.1924

Сын: Шестов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шестова Шубина Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно

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