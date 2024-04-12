Мандельштам Лев (Лейба Беркович)
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти21.02.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мандельштам Михаил Львович
Мать ребёнка: Елизавета
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Львова Евгения Львовна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
07.06.1871
Сын: Мандельштам Николай Львович
Мать ребёнка: Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
врач, приватдоцент
Смерть
21.02.1901