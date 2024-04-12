Мандельштам Лев (Лейба Беркович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандельштам Лев (Лейба Беркович)

Мандельштам Лев (Лейба Беркович)

Место рождения

Жагаре, Joniškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis

Дата рождения

1838

Дата смерти

21.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мандельштам Бер (Борис) Лейзерович

Мать: Мандельштам Хана

Жагаре, Joniškio rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мандельштам Михаил Львович

Мать ребёнка: Елизавета

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Львова Евгения Львовна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
07.06.1871

Сын: Мандельштам Николай Львович

Мать ребёнка: Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
врач, приватдоцент
Смерть
21.02.1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close