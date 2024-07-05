Федосеева Фекла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смерти24.04.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1871
Рождение ребёнка
24.08.1872 ст.
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
30.03.1874 ст.
Сын: Федоссеев Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
22.05.1875 ст.
Дочь: Федосеева Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
17.05.1876 ст.
Дочь: Федосеева Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Федосеев Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
20.07.1881 ст.
Дочь: Крапина (Федосеева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Федосеев Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
10.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич
Смерть
24.04.1917 ст.