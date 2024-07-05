Федосеева Фекла Тимофеевна До 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеева Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

24.04.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1871

Муж: Федосеев Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
24.08.1872 ст.

Сын: Федосеев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1874 ст.

Сын: Федоссеев Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1875 ст.

Дочь: Федосеева Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1876 ст.

Дочь: Федосеева Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Федосеев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1881 ст.

Дочь: Крапина (Федосеева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Федосеев Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1887 ст.

Сын: Федосеев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Федосеев Тимофей Матвеевич

Смерть
24.04.1917 ст.
Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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