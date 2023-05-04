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Санников Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Санников Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Парасковья Николаевна

Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: (Санникова) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: (Санникова) Онисья Ивановна

Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1834

Сын: Санников Андрей Иванов

Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.07.1838

Дочь: (Санникова) Марина Иванова

Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.12.1840

Дочь: (Санникова) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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