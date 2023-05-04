Санников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Санников Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1817
Кулыги, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: (Санникова) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: (Санникова) Онисья Ивановна
Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
23.11.1834
Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1838
Дочь: (Санникова) Марина Иванова
Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1840
Дочь: (Санникова) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Санникова Парасковья Николаевна