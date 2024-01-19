Первушина (Сорока) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Сорока) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Soroka Yakov

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первушина Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Игорь

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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