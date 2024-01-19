Первушина (Сорока) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Soroka Yakov
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первушина Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин Игорь
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
Неизвестно