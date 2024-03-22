Касимов Николай
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Касимов Павел
Мать: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Сын: Касимов Николай
Мать ребёнка: Касимова Агафия
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Касимова Агафия
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Касимова Агафия
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Касимова Агафия
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Касимов Владимир
Мать ребёнка: Касимова Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимова Агафия
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
До 1888
до 14 декабря 1888