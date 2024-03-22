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Касимов Николай

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1845

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1818 г.р.

Жена

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Вычислено 1877 г.р.
Вычислено 1878 г.р.
Вычислено 1882 г.р.
Около 1888 г.р.
Около 1890 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Касимов Павел

Мать: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Касимов Николай

Мать ребёнка: Касимова Агафия

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Касимова Агафия

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Касимова Агафия

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Касимова Агафия

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Касимов Владимир

Мать ребёнка: Касимова Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Агафия

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
До 1888
до 14 декабря 1888
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