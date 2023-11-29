Карлагин (Краюшникова) Матрона Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1864
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.11.1864
Бракосочетание
23.01.1883
Рождение ребёнка
20.07.1884
Сын: Карлагин Емилиан Данилович
Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1887
Сын: Карлагин Андрей Даниилович
Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1889
Дочь: (Карлагина) Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: (Карлагина) Иустиния Данилова
Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович
Смерть
Неизвестно