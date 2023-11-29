Карлагин (Краюшникова) Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагин (Краюшникова) Матрона Николаевна

Место рождения

Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1864

Отец: Краюшников Николай Кириллович

Мать: Краюшникова Фекла Стефановна

Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край
Крещение
08.11.1864
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Карлагин Данила Иванович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.07.1884

Сын: Карлагин Емилиан Данилович

Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1887

Сын: Карлагин Андрей Даниилович

Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.02.1889

Дочь: (Карлагина) Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: (Карлагина) Иустиния Данилова

Отец ребёнка: Карлагин Данила Иванович

Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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