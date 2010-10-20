Захарченко Анатолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1940
Дата смерти20.10.2010
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940
Отец: Захарченко Константин Арестович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1967
Сын: Захарченко Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Захарченко Нина Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1968
Сын: Захарченко Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Захарченко Нина Андреевна
Рождение ребёнка
20.10.1976
Сын: Захарченко Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Захарченко Нина Андреевна
Смерть
20.10.2010