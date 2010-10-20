Захарченко Анатолий Константинович 05.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарченко Анатолий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1940

Дата смерти

20.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940

Отец: Захарченко Константин Арестович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1967

Сын: Захарченко Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Захарченко Нина Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1968

Сын: Захарченко Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Захарченко Нина Андреевна

Рождение ребёнка
20.10.1976

Сын: Захарченко Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Захарченко Нина Андреевна

Смерть
20.10.2010

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