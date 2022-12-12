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Литвинов Вениамин Иванович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

02.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1935

Отец: Литвинов Иван Степанович

Мать: Литвинова Ксения Константиновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
25.12.1959

Жена: Литвинова Евдокия Евлампьевна

Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Евлампьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.09.1962

Дочь: Литвинова Аида Вениаминовна

Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Евлампьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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