Литвинов Вениамин Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1935
Бракосочетание
25.12.1959
Абаза, город Абаза, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
04.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Евлампьевна
Рождение ребёнка
19.09.1962
Дочь: Литвинова Аида Вениаминовна
Мать ребёнка: Литвинова Евдокия Евлампьевна