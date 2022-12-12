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Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Петраковский Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1929

Жена: Чернобыльская Лиза Пинхусовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Народецкая Сарра Мордуховна (Матвеевна)

Мать ребёнка: Чернобыльская Лиза Пинхусовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Чедавичюс Клара (Юся) Мордуховна (Матвеевна)

Мать ребёнка: Чернобыльская Лиза Пинхусовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Петраковская Алла Мордуховна (Матвеевна)

Мать ребёнка: Чернобыльская Лиза Пинхусовна

Смерть
Неизвестно
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