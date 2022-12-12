Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Петраковский Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1929
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Народецкая Сарра Мордуховна (Матвеевна)
Мать ребёнка: Чернобыльская Лиза Пинхусовна
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Чедавичюс Клара (Юся) Мордуховна (Матвеевна)
Мать ребёнка: Чернобыльская Лиза Пинхусовна
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Петраковская Алла Мордуховна (Матвеевна)
Мать ребёнка: Чернобыльская Лиза Пинхусовна
Смерть
Неизвестно